Yemek Kartları Marketlerde Geçerli Mi?

DANISTAY’DAN YEMEK KARTLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Danıştay, yemek kartlarının hangi alanlarda geçerli olacağı ve prime esas kazançtan sayılıp sayılmayacağı konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak önemli bir karar aldı. Bu karara göre, işverenin çalışana verdiği yemek kartı, çeki veya kupon, lokanta, restoran, market ve büfelerde kullanılması durumunda ayni yardım olarak değerlendirilecek ve sigorta primi hesaplamasına dahil edilmeyecek.

KULLANIM ALANLARI GENİŞLEDİ

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, Danıştay’ın açıkladığı bu karar, yemek kartlarının kullanım alanlarının geniş yorumlanmasına yol açtı. Kurul, “Beslenme, yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” diyerek, beslenme ihtiyacını karşılayan her ortamda yemek kartlarının geçerli olduğunu vurguladı.

NAKİT DÜZENLEMESİ YAPILDI

Kararda ayrıca, yemek kartında bulunan bakiyenin nakit olarak çekilememesi ve nakit gibi her alanda kullanılamaması sebebiyle bu ödemelerin ayni yemek yardımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Böylece, yemek kartı ile yapılan ödemeler nakit ödeme gibi sayılmayacak ve bu tutarlar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Daha önce SGK yayınladığı genelge ile yemek kartlarının yalnızca beslenme amacıyla kullanılması şartıyla prim dışı tutulabileceğini belirtmişti. Danıştay kararı da bu genelge ile uyumlu olarak, marketlerde de geçerli olduğunu ve ayni yardım kapsamında olduğunu ifade etti.

MARKET KULLANIMI SERBEST OLACAK

Sonuç olarak, çalışanlara sağlanan yemek kartı, çeki veya kuponuna yüklenen tutarlar, önceki uygulamalar gibi marketlerde kullanılmaya devam edecek. Bu tür harcamalar nakdi ödeme olarak değerlendirilmeyecek ve dolayısıyla sigorta primine tabi tutulamayacak.