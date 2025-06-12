Yemek Kartları Marketlerde Geçerli mi? DANIŞTAY Açıklama Yaptı

DANISTAY’DAN YEMEK KARTLARI KARARI

Danıştay, yemek kartlarının hangi alanlarda geçerli olacağı ve prim esas kazançtan sayılıp sayılmayacağı konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak önemli bir karara imza attı. Bu karara göre, işverenin verdiği yemek kartı, çeki ya da kuponu, lokanta, restoran, market ve büfelerde kullanılması durumunda ayni yardım olarak kabul edilecek. Bu tür yardımlar, sigorta primi hesaplamasına dahil edilmeyecek.

KULLANIM ALANLARI GENİŞLEYECEK

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, Danıştay’ın kararı, yemek kartlarının kullanım alanlarını geniş bir şekilde yorumluyor. Kurul, “Beslenme, yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” ifadesini kullanarak, beslenme ihtiyacını karşılayan her yerde yemek kartlarının geçerli olabileceğini belirtti.

AYNİ YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Kararda ayrıca, yemek kartındaki bakiyenin nakit olarak çekilememesi ve nakit gibi her alanda kullanılamaması nedeniyle bu ödemelerin ayni yemek yardımı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu durum, yemek kartı ile yapılan ödemelerin nakit ödeme gibi sayılmamasını sağlıyor ve prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Daha önce SGK, yayınladığı genelgeyle yemek kartlarının sadece beslenme amacıyla kullanılması durumunda prim dışı tutulabileceğini açıklamıştı. Danıştay kararı, bu genelgeyle uyumlu olarak, yemek kartlarının marketlerde geçerli olduğunu ve ayni yardım kapsamında olduğunu da belirtti.

MARKET KULLANIMI SERBEST HALE GELECEK

Sonuç olarak, çalışanlara sunulan yemek kartı, çeki ya da kuponuna yüklenen tutarlar, önceki uygulamalarla aynı şekilde marketlerde kullanılmaya devam edecek. Bu harcamalar nakit ödemenin yerini almayacak ve dolayısıyla sigorta primine tabi tutulmayacak.