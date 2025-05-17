Yemek Kartları Marketlerde Kullanılacak Mı?

YEMEK KARTLARINDA BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI

Milyonlarca çalışanın hayatını etkileyen yemek kartları, özellikle marketlerde geçerliliği konusunda karışıklıklara neden oluyordu. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği’nin yapmış olduğu açıklamalar, bu konudaki belirsizlikleri sona erdirdi. Danıştay, yemek kartlarının sigorta primi muafiyetinin devam edeceğine karar verdi.

MARKETLERDE KULLANIMINA DAİR DERİNLEŞEN SORULAR

Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması, yemek kartlarında esnek çözümler arayışını artırdı. Yapılan açıklamada, yemek kartlarının marketlerdeki kullanımına dair belirsizliklerin giderilmesi sağlandı. Danıştay’ın kararında, yemek kartlarının sigorta priminden muaf olmasının yalnızca yiyecek ve içecek hizmetleriyle sınırlı olmadığı, marketler gibi diğer gıda işletmelerinde de geçerli olduğunu belirtti. Bu durum, yemek kartlarının yardım niteliğini etkilemeden kullanım alanlarının genişlemesini sağlıyor.

KARARIN ETKİSİ VE VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ

Danıştay’ın aldığı bu karar, yemek kartlarının marketlerde kullanılmasına devam edileceği anlamına geliyor. Vatandaşlar, artık bu kartların market alışverişlerinde geçerli olacağını ve SGK prim muafiyetinin süreceğini net bir şekilde öğrenmiş durumda. “Yemek kartları, marketlerde geçmeye devam edecek” ve “SGK prim muafiyeti devam edecek” açıklamaları, milyonlarca çalışanın zihnindeki soru işaretlerini ortadan kaldırmış oldu.