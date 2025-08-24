Yemek Sanayicileri Uyarıyor: Gıda Güvenliği Önemli

YEMEK SANAYİCİLERİNE UYARI

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, toplu yemek hizmeti sunan kişi ve şirketleri gıda güvenliği konusunda uyararak, “İlçe tarım ve orman müdürlüklerinden lisans almış firmalarla çalışırlarsa sorunları da bertaraf ederler.” şeklinde konuştu. Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemek sanayicileri olarak hem özel sektörde hem de kamuda yaklaşık 6,5 milyon kişiye hizmet verdiklerini belirtti.

SEKTÖR BÜYÜYOR

Sektörün her yıl yüzde 10-15 aralığında büyüyebilen bir pazar haline geldiğine dikkat çeken Bozdağ, Tarım ve Orman Bakanlığının lisans verdiği 5 bin 800’e yakın işletmenin bulunduğunu ifade etti. Oluşturdukları istihdamın 350 bin ila 480 bin arasında olduğunu söyleyen Bozdağ, dolaylı istihdam ile bu sayının 1,5 milyona kadar çıktığına vurgu yaptı. Bozdağ, tarım gibi birçok sektöre destek verdiklerini ve satılan bir yemekle 56 meslek grubunu harekete geçirdiklerini dile getirdi.

İHRACAT POTANSİYELİ

Üç kıtada 12 ülkede yemek yaptıklarını anlatan Bozdağ, sektör olarak ihracat kalemini artırdıklarını aktardı. Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerde fabrika, okul ve hastane gibi toplu tüketimi olan yerlere yemek verdiklerini bildirdi. Ayrıca, Katar 2022 Dünya Kupası’na katılan 154 ülkeden yaklaşık 450 bin kişiye günlük yemek hazırladıklarını ve Dünya Kupası sonrası FIFA belgesi aldıklarını ifade etti.

GIDA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Yaz aylarıyla birlikte gıda zehirlenmesi haberlerinin gündeme geldiğine dikkat çeken Bozdağ, federasyonlarına bağlı üyelerin Tarım ve Orman Bakanlığı lisansına sahip olduğunu ve bu şirketlerde problem yaşanmadığını bildirdi. Ayrıca, toplu yemek verecek kişi ve şirketlere yönelik uyarıda bulunarak, “Ramazan ayında da bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunlar, özellikle ahbap çavuş ilişkileriyle verilen yemeklerde ortaya çıkıyor.” dedi.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş da gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından tedarik zincirinin doğru yönetilmesinin önemli olduğunu belirtti. Güvenilir tedarikçilerle çalışmanın önemine dikkat çeken Kocabaş, yaz mevsiminde artan sıcaklıkların gıda ürünlerinde terleme ve çevresel bulaşma risklerini beraberinde getirdiğini ifade etti. Mutfaklarda alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren Kocabaş, şu önerilerde bulundu: “Kullanılan tüm ekipmanlar, özellikle doğrama tahtaları ve tezgahlar temiz olmalıdır. Bozulmuş, çürümüş ya da zarar görmüş gıda kısımları ayıklanmalı, meyve ve sebzeler bol suyla yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.”