Yemek Yarışması Erzurum’da Yapıldı

TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YEMEK YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yemek yarışması gerçekleştirildi. Bu yarışma Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı ve meslek liselerinde eğitim gören yiyecek ve içecek hizmetleri öğrencileri yeteneklerini sergiledi.

ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ

Palandöken, Yakutiye ve Oltu ilçelerinden toplamda 4 lise ile 12 öğrencinin katıldığı yarışmada, katılımcılar başlangıç ile tatlı kategorisinde ürünler hazırladı. Yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi sunuldu. Dereceye giren öğrencilere ise sırasıyla çeyrek altın, gram altın ve yarım gram altın ödülü verildi.

Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir ile Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Akbulut, yarışma ödüllerini takdim ederek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.