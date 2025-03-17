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Yemekhane Görevlisi Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı

NUMUNE HASTANESİNDE YAŞANAN DRAMATİK AN

Sivas’ta yaşanan bir olayda, numune hastanesinin yemekhane personeli, soluk borusuna cisim takılan bir hasta yakınının hayatını Heimlich manevrasıyla kurtarıyor. Edinilen bilgilere göre, bu olay Sivas Numune Hastanesi’nin Beyin ve Çocuk Cerrahisi servisinde meydana geldi. Yemekhane görevlisi, sahur yemeği dağıttığı sırada A.K. ismindeki bir hasta yakını, zor durumda olduğunu bildirerek kendini koridora attı.

HEİMLİCH MANEVRASI İLE HAYAT KURTARMA

Yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, A.K.’nın soluk borusuna bir cisim takıldığını fark eder etmez, yanında bulunan arkadaşı Cemil Karabey ile birlikte Heimlich manevrasını uygulayarak cismin yerinden çıkmasını sağladı. Bu olay, servisin güvenlik kameralarıyla anbean kaydedildi. Yemekhane görevlilerinin soğukkanlılığı ve hızlı müdahalesi çevredekiler tarafından büyük takdir topladı.

HIZLI MÜDAHALE VE SONUÇ

Yaşanan bu dram, sağlıklı bir hayatın temeli olan müdahalelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Böyle olaylarda, zamanında yapılacak müdahale, hayati riskleri bertaraf edebiliyor. Bu tür anlar, sağlık personelinin rolünün ne denli kritik olduğunu vurguluyor.

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