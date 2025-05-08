Yemeksepeti’nin Kurucusu Yunanistan’da

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE

Sık sık spor organizasyonlarına katılan ve anılarını sosyal medyada paylaşan Yemeksepeti’nin kurucusu ve eski CEO’su Nevzat Aydın, Yunanistan’a seyahat etti. Bu kez Panathinaikos-Anadolu Efes basketbol maçını izleyen Aydın, Atina’da arkadaşlarıyla yediği yemeğin adisyonunu takipçileriyle paylaştı.

BÜYÜK HESAP GELDİ

Deniz ürünü menüsü tercih eden Aydın ve dört arkadaşı, toplamda 115 euro hesap ödedi. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “5 kişi tıka basa yedik. Karides, kalamar, ahtapot – sadece ben 6 tane kola içtim. Bu da gelen hesap.” ifadelerini kullandı. Aydın’ın bu paylaşımı, sosyal medyada dikkat çekerek gündem oldu.

TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMALAR YAPILIYOR

Aydın’ın paylaşımına çeşitli kullanıcılar, Yunanistan’daki fiyatların Türkiye’ye kıyasla daha uygun olduğunu belirtip yorumlar yazdı. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı bulurken kullanıcılar arasında fiyat kıyaslamaları başladı.