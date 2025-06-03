Yemeksepeti, Türkiye’nin Keyif Haritası’nı paylaştı. Anahtar unsurlar anı yaşamak, özgür hissetmek. Araştırma mutluluğun anlık halini vurguluyor

YEMEKSEPETİ’NDEN TÜRKİYE’NİN KEYİF HARİTASI ARAŞTIRMASI

Yemeksepeti, Türk toplumunun keyif anlayışını ve “iyi hissetme” dinamiklerini inceleyen “Türkiye’nin Keyif Haritası” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu çarpıcı çalışma, soyut mutluluk ideallerinden ziyade, günlük yaşamda basit anların, özgürlük hissinin ve sevdikleriyle geçirilen zamanın en önemli keyif kaynağı olduğunu gösteriyor. Yemeksepeti, FutureBright Group işbirliğiyle gerçekleştirdiği bu araştırma ile Türk halkının keyif anlayışını, bu keyfi etkileyen unsurları ve yemek siparişinin bu bağlamdaki rolünü derinlemesine inceliyor.

İYİ HİSSETMEK VE GÜNLÜK HAYAT

Araştırma bulgularına göre, katılımcıların yüzde 59’u “iyi hissetmek” durumunu, “mutluluk”tan daha değerli buluyor. Keyfin tanımı, büyük ölçüde “anı yaşamak” (yüzde 86) ve “özgür hissetmek” (yüzde 93) ile özdeşleşiyor. Katılımcıların yüzde 94’ü, günlük sorumluluklardan bir an uzaklaşmanın kendilerini iyi hissetmelerinin önemli bir koşulu olduğunu belirtiyor. Türk halkının yüzde 79’u genellikle kendini iyi hissettiğini ifade ederken, bu durum toplumun küçük ve sıradan anlardan keyif alarak sürdürülebilir bir iyi ruh hali yakaladığını kanıtlıyor. Ancak, günlük hayatı olumsuz etkileyen bazı unsurlar da mevcut: Uykusuzluk (yüzde 66), trafik (yüzde 52) ve uzun çalışma saatleri (yüzde 47) keyif kaçıran başlıca etkenler arasında. Şehir kalabalığı, katılımcıların yüzde 81’inin ruh halini olumsuz şekilde etkiliyor. Günün en keyifli zaman dilimi ise yüzde 39 ile akşam saatleri (19:00-22:00) olarak tanımlanıyor.

YEMEKSEPETİ’NDEN KEYİF ANLAYIŞI

Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, yaptığı değerlendirme ile markanın temel felsefesine vurgu yaptı: “Yemeksepeti olarak, insanların hayatın koşturmacası içinde kendilerine ayırdıkları o değerli anlarda bir mola noktası, bir ‘keyfe kaçış aracı’ olmayı hedefliyoruz.” Baki, “Misyonumuz, sadece bir tıkla yemek ulaştırmanın ötesine geçerek, kullanıcılarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmak ve ‘Keyfin Yerine Gelsin’ mottomuzun içini her geçen gün daha da anlamlı kılmak.” dedi. Araştırma, Türk insanının keyif anlayışının ne kadar kişisel ve ulaşılabilir olduğunu gösterirken, bu deneyimi zenginleştirmek için değerli içgörüler sağlıyor.

GELENEKSEL KEYİF ALIŞKANLIKLARI

Araştırma, Türk halkının keyif arayışında modern “wellness” trendlerinden çok, kültürel kodlara bağlı kaldığını ortaya koyuyor. “Çay/kahve içmek, televizyon izlemek ve aileyle vakit geçirmek” üçlüsü, Türkiye’nin “iyi hissetme” formülü olarak öne çıkıyor. Katılımcılardan yüzde 74’ü egzersiz yapmanın stresi azalttığını belirtirken, televizyonda geçirilen zamanın (yüzde 85) daha çok keyif veren bir aktivite olduğunu belirtiyor. Hafta sonu alışkanlıkları, bireylerin yaşam tarzlarına göre değişiyor. Çocuklu bireyler için aile zamanının (yüzde 65) öncelik taşıdığı, çocuksuzların ise kişisel zamana (yüzde 60) yöneldiği gözlemleniyor.

YEMEK SİPARİŞİ VE DUYGUSAL BAĞLANTILAR

Araştırmaya göre, Türk halkı için yemek siparişi vermek, pratikliği aşan duygusal bir öz bakım jesti anlamına geliyor. Katılımcıların yüzde 67’si yemek sipariş etme sürecinden keyif alıyor. Sipariş verme nedenleri arasında “keyifli olmak ve kendini ödüllendirmek istemek” yüzde 56 ile birinci sırada yer alıyor. En çok tercih edilen yiyecekler arasında kebap (yüzde 38), hamburger (yüzde 19) ve pizza (yüzde 16) dikkat çekiyor. Pizza genellikle sosyal ortamlarda, hamburger ise yalnızken tercih edilen bir yiyecek olarak öne çıkıyor. Tatlılar ise bir zorunluktan ziyade, keyif almak amacıyla tüketiliyor. Yemek siparişi uygulamaları arasında Yemeksepeti, yüzde 43 ile en çok tercih edilen platform olarak öne çıkıyor.

MİKRO HAZLAR VE BASİT KEYİFLER

Yemeksepeti’nin “Türkiye’nin Keyif Haritası” araştırması, Türk insanının duygusal dayanıklılığını “mikro hazlara” odaklanarak geliştirdiğini gösteriyor. Lüks ve karmaşık arayışlar yerine, temel ihtiyaçların karşılandığı, basit ve erişilebilir zevkler öncelik taşıyor. “Minimum efor, maksimum konfor” prensibiyle şekillenen ve televizyon, ev aktiviteleri, çay/kahve üçgeninden oluşan “Türk usulü yoga”, toplumun sağlıklı yaşam formülü olarak dikkat çekiyor. Bu araştırma, toplumsal sorunları kişisel bir yük olarak taşıyan kadınların ve gençlerin, mutluluk arayışında da lider rol üstlendiğini gösteriyor.