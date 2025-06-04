Yemeksepeti, Yönetim Ekibini Güçlendiriyor

YENİ YÖNETİM EKİBİ OLUŞTURULDU

Yemeksepeti, yenilikçi vizyonunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla stratejik hedeflerine hız kazandırmak için yönetim ekibine yeni isimler ekledi. Pazaryeri deneyimi, lojistik, insan kaynakları ve ticari operasyonlar gibi geniş bir alanda yapılan bu atamalar, şirketin geleceğini etkileyecek gelişmeler içeriyor. Türkiye’nin alanında en önde gelen yemek sipariş markalarından biri olan Yemeksepeti, teknoloji, operasyon, insan kaynakları ve ticaret konularında fark yaratacak profesyoneller ile ekibini güçlendiriyor. Bu yeni yapı, Yemeksepeti’nin yenilikçi ve dinamik yapısına uygun olarak tasarlandı. Şirket, bu strateji ile hem iç verimliliği hem de paydaş memnuniyetini daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

İK YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM

Aşkın Bostancıoğlu, Aralık 2021 itibarıyla Yemeksepeti ailesine katılarak Head of People (İnsan ve Kültür Lideri) görevine atanmıştı. Bostancıoğlu, şirketteki çalışan deneyimini büyük ölçüde değiştirerek pek çok projeye öncülük etti. ING ve Finansbank gibi büyük kurumlarda edindiği deneyimleri burada Genç Yetenek Programı, hibrit çalışma modeli ve yenilikçi izin politikaları gibi uygulamalarla hayata geçiriyor. Aynı zamanda sertifikalı bir koç olan Bostancıoğlu, çalışanların bireysel gelişimlerine de katkısı bulunuyor.

TİCARETİ YÖNETEN YENİ İSİM

Furkan Nebioğlu, 2005 yılından bu yana farklı sektörlerde çalışarak geniş bir iş tecrübesi edinmiştir. 2020 yılında Yemeksepeti’ne katılarak Market ve Express birimlerinin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Şubat 2025 itibarıyla CCO (Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) olarak atanmış olan Nebioğlu, şirketin gelirlerini artırmaya yönelik stratejiler geliştirme görevini üstleniyor.

PAZARYERİ DENEYİMİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

İsmet Hıdır, gastronomi ve inovasyon konularında 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olarak Yemeksepeti’nde Head of Marketplace Experience pozisyonunu yürütüyor. Dünyaca ünlü markalarda Ar-Ge projeleri ve ürün geliştirme alanında liderlik eden Hıdır, pazaryeri deneyimini bütüncül bir şekilde yönetiyor. Kasım 2021’den bu yana şirkette önemli projelere imza atan Hıdır, paydaş deneyim metriklerinin optimizasyonunda da sorumluluk alıyor.

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve University of Sussex’ten Kurumsal ve Finansal Risk Yönetimi yüksek lisans diplomasına sahip olan Murat Arman, kariyerine 2012 yılında başlamıştır. 2020’de Yemeksepeti’ne katılan Arman, Senior Project Manager ve Senior Business Development Manager görevleriyle yemek dikeyinin iş modeli dönüşüm süreçlerinde önemli katkılar sağlamıştır. Şubat 2025 itibarıyla Lojistik Direktörü olarak atanmış olan Arman, operasyonel verimliliği ve teslimat kalitesini artırmaya yönelik yönetim anlayışını sürdürüyor.