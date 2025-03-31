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Yemekteyiz Aybike Hanım Kimdir? Nerelidir?

AYBIKE HANIM’IN HAYATI

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 1 Mart – 4 Nisan haftasında yarışacak olan Aybike Hanım hakkında bilgi merak ediliyor. Yarışmacı Aybike ile ilgili yaş, köken ve hayatına dair detaylar henüz paylaşılmamış durumda. Gelişmeleri takip etmek için sayfamızı izlemeye devam edebilirsiniz.

PROGRAM HAKKINDA KISACA

Yemekteyiz, Ekim 2008’de Show TV’de yayınlanmaya başlayan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon programıdır. Daha sonra Ekim 2012’de FoAybike’a devredilmiş ve 2017 yılından itibaren TV8’de devam ediyor. Program, Türkiye’de yemek yarışması formatı ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

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