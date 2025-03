Yemekteyiz Coşkun Bey Kimdir, Nerelidir?

YENİ YARIŞMACI COŞKUN BEY

Zuhal Topal’ın sunumuyla izleyici karşısında olan Yemekteyiz programı, yeni yarışmacısı Coşkun Bey ile dikkat çekiyor. 17-21 Mart haftası boyunca yarışacak olan Coşkun Bey’in yemek yapma becerileri ve ev sahipliği yetenekleri, izleyicilerle buluşacak.

YÜKSEK İLGİYLE BEKLENİYOR

Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfaktaki becerilerini ve evdeki misafirperverliklerini sergileyerek izleyicilere keyifli anlar sunuyor. Ancak, Coşkun Bey hakkında bazı bilgilere henüz ulaşılamadı.

PROGRAM TARİHİ VE GEVŞEMELER

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008’de Show TV’de yayınlanan Come Dine with Me formatını esas alarak başlamıştır. Program, daha sonra Ekim 2017 tarihinde Fox’a devredilmiş ve 2017 yılından bu yana TV8 kanalında izleyicileriyle buluşmaktadır.