Yemekteyiz Didem Hanım Hakkında Bilgiler

YARIŞMACI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 16-27 Kasım tarihleri arasında yarışacak olan Didem Hanım’ın yaşamı ilgiyle takip ediliyor. Peki, Yemekteyiz Didem Hanım kimdir? Didem Hanım’ın yaşı ve nereli olduğu da merak ediliyor. Ancak, yarışmacı hakkında henüz kesin ayrıntılar paylaşılmadı. Bu konudaki güncellemeleri almak için sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ TARİHİ

Yemekteyiz, Ekim 2008 tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Come Dine with Me formatının Türk uyarlamasıdır. Program 2012 yılında Fox TV’ye aktarılmıştır. 2017 yılından itibaren ise TV8 kanalında izleyicilerle buluşuyor.