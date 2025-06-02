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Yemekteyiz Giza Hanım Kimdir?

YARIŞMACI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 2-6 Haziran haftasında yarışacak Giza Hanım’ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Giza Hanım kimdir? Giza Hanım’ın yaşı ve nereli olduğu gibi detaylar henüz açıklanmadı. Yemekteyiz yarışmacısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

PROGRAMIN TARIHÇESİ

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008’de Show TV’de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alıyor. Program, 2012 yılının Ekim ayında Fox’a transfer oldu ve 2017 yılından beri TV8’de yayın hayatına devam ediyor.

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