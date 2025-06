YENİ HAFTA BAŞLADI

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında yeni bir hafta başladı. Yarışma, izleyicilere ev yapımı yemeklerin sunulduğu bir atmosfer sunuyor. Bu hafta dikkat çeken isimlerden biri de Gülseren Hanım. Peki, Yemekteyiz Gülseren Hanım kimdir? Yarışmacının kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı. Gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ’İN TARİHİ

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008’de Show TV ekranlarında yayınlanan Come Dine with Me formatından esinlenerek hayata geçirilmiş bir Türk televizyon realite dizisidir. Program, Ekim 2012’de Fox TV’ye geçiş yapmış ve 2017 yılından itibaren TV8’de yayın hayatına devam etmektedir.