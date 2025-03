Yemekteyiz’le Tanışacağımız Behice Bey Kim?

YENİ YARIŞMACI BEHİCE BEY’İN GİZEMİ

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Behice Bey, izleyicilerin merakını uyandırıyor. Behice Bey’in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar, yarışmanın başlamasıyla birlikte ortaya çıkacak. 3-7 Mart tarihleri arasında yarışacak olan Behice Bey, yemek yapma kabiliyetleri ve ev sahipliği becerileriyle ekranlarda yer alacak. Yemekteyiz programı, yarışmacıların yeteneklerini sergileyerek izleyici taraftan büyük bir ilgi topluyor.

PROGRAM HAKKINDA KISACA

Yemekteyiz, Ekim 2008’de Show TV’de yayınlanmaya başlayan Come Dine with Me formatına dayalı Türk televizyon realite dizisi olarak izleyici ile buluştu. Programın formatı, daha sonra Ekim 2012’de Fox’a devredildi. 2017 yılından itibaren ise TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Şimdi ise gözler Behice Bey ve onun yemek yetenekleri üzerinde. Programda yarışacak diğer detaylar ve Behice Bey hakkında daha fazla bilgi ise ilerleyen bölümlerde izleyicilere sunulacak.