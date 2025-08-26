Yemekteyiz Melis Göz 25 Yaşında

YENİ SEZON BAŞLIYOR

TV8’in popüler yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yarışmanın ilgi çekici isimlerinden biri olan Melis Göz, kendine has stili ve lezzetli yemekleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yetenekli yarışmacı ile ilgili tüm detayları haberin devamında bulabilirsiniz.

MELİS GÖZ KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında Melis Göz, 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında yayınlanan haftanın enerjik ve neşeli yarışmacılarından biri oldu. Daha önceki sezonlarda da yarışmaya katılan Melis, bu sezonun ilk haftasında yeniden izleyicilerle buluştu. 1. gün yarışmacısı olarak mutfağa giren Melis Göz, özgün yemekleri ve samimi tutumlarıyla jüri ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Performansıyla tekrar sahne alması izleyicilerde heyecan yarattı.

MELİS GÖZ’ÜN YAŞI VE MENŞEİ

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında enerjisi ve iddialı tavrıyla tanınan Melis Göz, 25 yaşındadır. Genç yaşıyla da izleyicilerin dikkatini çekmesi, Melis’in kısa sürede adını duyurmasını sağladı. Aslen Samsunlu olan Melis Göz, hâlâ memleketinde yaşamaktadır. Samsun’a olan bağlılığı, izleyicilerin ilgisini artıran unsurlardan biri oldu.

MELİS GÖZ’ÜN ÖZEL HAYATI VE İŞ HAYATI

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasında enerjisiyle dikkat çeken Melis Göz’ün özel hayatı da izleyicilerin merak konusudur. Genç yarışmacının bekar olduğu ve Samsun’da yaşadığı bilinmektedir. Ayrıca, güzellik sektöründe faaliyet gösteren Melis Göz, kendi güzellik merkezini işletmektedir. İş hayatındaki girişimci karakteri, izleyicilerini etkilemeyi sürdürüyor. Melis Göz’ün menüsü ise şu şekildedir: