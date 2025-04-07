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Yemekteyiz Melis Hakkında Bilgi Bekleniyor

YARISMACI HAKKINDAKİ DETAYLAR

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 7-11 Nisan haftasında yarışacak olan Melis Hanım’ın hayatı oldukça merak ediliyor. Melis Hanım’ın kim olduğu, yaşının kaç olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak, izleyiciler, Melis hakkında daha fazla bilgi almak için sayfamızı takip edebilir.

PROGRAM HAKKINDA KISACA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008’de Show TV’de yayınlanan Come Dine with Me formatını temeli olarak alıyor. Program, daha sonra Ekim 2012’de Foxtel’a devredildi. 2017 yılından beri ise TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

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