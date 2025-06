YEMEKTEYİZ NESLİGÜL HANIM’IN HAYATI

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında 16-27 Haziran tarihleri arasında yarışacak olan Nesligül Hanım’ın yaşamı büyük bir merak konusu oluyor. Özellikle “Yemekteyiz Nesligül Hanım kimdir?” sorusu gündemde. Nesligül Hanım’ın yaşı ve memleketi hakkında henüz detaylar netlik kazanmadı. Gelişmeler için sayfamızı takip etmeyi unutmayın.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI

Yemekteyiz, Ekim 2008’de Show TV’de izleyici karşısına çıkan Come Dine with Me formatına dayalı bir Türk televizyon realite dizisi. Program, zamanla Ekim 2012’de Fox kanalına geçiş yaptı ve 2017 yılından bu yana TV8 ekranlarında izleniyor.