Yemekteyiz Onur Bey Kimdir, Kaç Yaşında?

ONUR BEY’İN YARIŞMAYA KATILIMI

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programında yeni bir yarışmacı olarak Onur Bey dikkat çekiyor. 3-7 Mart tarihleri arasında yarışacak olan Onur Bey’in hayatı, yemek yapma yetenekleri ve ev sahipliği becerileri izleyicilerle buluşmak için sabırsızlanıyor.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyicilerle bir araya geliyor. Ancak Onur Bey hakkında henüz yaşına, kökenine veya diğer bilgilerine dair kesin açıklamalar yapılmadı. Bu konudaki detaylar için sayfamızı takip edebilirsiniz.

PROGRAMIN TARİHÇESİ

Yemekteyiz, Ekim 2008’de Show TV’de yayınlanmaya başlayan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program, Ekim 2012’de Fox’a devredilmiş ve 2017 yılından bu yana TV8’de yayınlanmaya devam etmektedir.