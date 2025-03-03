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Yemekteyiz Serpil Hanım Kimdir?

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SERPİL HANIM’IN HAYATI MERAK EDİLİYOR

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programının 3-7 Mart haftasında yer alacak olan Serpil Hanım hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Yarışmacının kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereden geldiği gibi detaylar merak konusu oldu. Yemekteyiz, katılımcılarının yemek yapma yeteneklerini ve misafirperverliklerini sergilemelerine olanak tanıyan bir formatta yayınlanıyor. Ancak, Serpil Hanım ile ilgili henüz resmi açıklamalar yapılmadı. Sayfamızdan gelişmeleri takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI TARİHİ

Yemekteyiz, 2008 yılının Ekim ayında Show TV’de yayın hayatına başlamış olup, Come Dine with Me formatının Türk versiyonudur. Program, Ekim 2012’de Fox TV’ye geçmiş ve 2017 yılından itibaren TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam etmektedir. Yemekteyiz, izleyicilerin yemek tarifleri ve evde yemek yapma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olması açısından önem taşıyor.

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