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Yemekteyiz Sevilay Hanım Kimdir?

SEVİLAY HANIM HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında 7-11 Nisan haftasında yer alacak Sevilay Hanım’ın hayatı hakkında pek çok bilgi merak ediliyor. “Peki, Yemekteyiz Sevilay Hanım kimdir?” sorusunun yanıtı henüz netleşmedi. Sevilay Hanım’ın yaşı ve nereli olduğu gibi detaylar hakkında açıklama yapılmadı. Gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI VE TARİHÇESİ

Yemekteyiz programı, Ekim 2008’de Show TV’de yayın hayatına başlamış ve Come Dine with Me formatını temel almıştır. Program, Ekim 2012’de FoSevilay’a geçiş yapmış ve 2017 yılından beri TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bu program, ev sahiplerinin yemek yapma yeteneklerini sergilediği bir yarışma olarak izleyicilere eğlenceli anlar sunmayı hedefliyor.

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