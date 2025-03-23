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Yemekteyiz Yarışmacısı Safiye Hanım Kimdir?

SAFİYE HANIM’IN HAYATI MERAK KONUSU

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programının 3-7 Mart haftasında yarışacak olan Safiye Hanım’ın kimliği üzerine merak artmış durumda. Safiye Hanım’ın yaşı, kökeni ve genel bilgileri sıkça araştırılıyor. Yemekteyiz, yemek yapma yeteneklerini sergileyen yarışmacıları ve ev sahipliği becerilerini teşvik eden bir program olarak dikkat çekiyor. Ancak, Safiye Hanım hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Gelişmeler için sayfamızı takip etmeyi unutmayın.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ TARİHÇESİ

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008’de Show TV’de yayın hayatına başlayan, Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program, 2012 yılında Fox’a devredilmiş ve 2017 yılından bu yana TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır.

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