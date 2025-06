Yemekteyiz Yarışmasında Yeni Haftaya Başlandı

YENİ HAFTA YEMEKTEYİZ’DE BAŞLADI

Zuhal Topal’ın sunumu ile her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni bir hafta başladı. Yarışmadaki son gelişmelerle ilgili olarak, özellikle Ayşenur Hanım hakkında merak edilenler var. Peki, “Yemekteyiz Ayşenur Hanım kimdir?” ve “Yemekteyiz Ayşenur Hanım kaç yaşında, nereli?” gibi sorular gündemde. Ancak, Ayşenur Hanım ile ilgili henüz detaylar açıklanmadı. Daha fazla bilgi almak için sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ TARİHÇESİ

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008’de Show TV’de yayınlanan Come Dine with Me formatına dayanarak hazırlanan bir Türk televizyon realite dizisi. Program daha sonra Ekim 2012’de Fox’a devredildi ve 2017 yılından bu yana TV8’de izleyicilerle buluşuyor. Bu dönem zarfında program, izleyicilerden büyük ilgi görmeyi başardı.