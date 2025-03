Yemekteyiz Yıldız Hanım Kimdir?

YEMEKTEYİZ PROGRAMINDA YILDIZ HANIM

Zuhal Topal’ın sunumu ile izleyiciyle buluşan Yemekteyiz programının 31 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında yarışacak olan Yıldız Hanım’ın hayatı merak ediliyor. Özellikle Yıldız Hanım’ın kim olduğu, yaşı ve memleketi hakkında detaylı bilgiler araştırmalar yapılarak öğrenilmeye çalışılıyor. Yemekteyiz, yemek pişirme yeteneklerini ve misafirperverlik becerilerini sergileyen yarışmacıları ekrana taşımakta.

YILDIZ HANIM HAKKINDA BİLGİLER

Yarışmadaki Yıldız Hanım ile ilgili açıklamalar ve bilgiler henüz paylaşılmadı. Gelişmeler için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz. Yemekteyiz, Ekim 2008’de Show TV’de Come Dine with Me formatını temel alarak yayın hayatına başlamış bir Türk televizyon gerçeklik dizisidir. Daha sonra Ekim 2012’de format FoYıldız’a devredilmiş, 2017 yılından bu yana ise TV8’de izleyiciyle buluşmaktadır.