Yemekteyiz Ziza Hanım Hakkında Bilgiler

YEMEKTEYİZ ZİZA HANIM’IN HAYATI MERAK KONUSU

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında 12-16 Mayıs haftasında yarışacak olan Ziza Hanım, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. “Peki, Yemekteyiz Ziza Hanım kimdir?” sorusu gündemde. Ziza Hanım’ın yaşını ve kökenini öğrenmek isteyen izleyiciler için henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Gelişmeleri takip etmek için sayfamızı izlemeye devam edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ TARİHİ

Yemekteyiz programı, Ekim 2008’de Show TV’de başladı ve Come Dine with Me formatını temel alıyor. Program, Ekim 2012’de Fox’a geçiş yaptıktan sonra şu anki yayınını 2017 yılından itibaren TV8’de sürdürüyor. Bu süreçte program, izleyicileri ile büyük bir etkileşim sağlıyor.