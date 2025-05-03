Yemen Başbakanı İstifa Mektubu Paylaştı

YEMEN HÜKÜMETİNDE İSTİFA KRİZİ

Yemen’de Başbakan Ahmed Avad bin Mübarek, sosyal medya üzerinden Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi’ye yönelik yazdığı istifa mektubunu paylaştı. Bu durum, Yemen hükümetinde bir istifa krizinin yaşandığını ortaya koyuyor. Mübarek, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Yazdığı istifa mektubunda “birçok zorlukla” karşılaştığını vurgulayan Mübarek, bu zorluklar arasında hükümeti yeniden şekillendirememesinin de bulunduğunu ifade etti. Reuters’a bilgi veren hükümet kaynaklarına göre, Mübarek ve Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad El-Alimi, yetkileri konusunda anlaşmazlıklar yaşadı. Alimi, Mübarek’in hükümetteki 12 bakanı görevden alma isteğini kabul etmedi.

YENİ BAŞBAKAN ATANDI

Mübarek’in istifasının ardından Yemen Cumhurbaşkanlığı, başbakanlığa daha önce maliye bakanı olarak görev yapmış olan Salem Saleh Bin Braikas’ın atandığını duyurdu. Bu değişiklik, Yemen yönetiminde önemli bir geçiş sürecini temsil ediyor.