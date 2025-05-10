Yemen’de 3 Bin Yemenli Mahsur Kaldı

HUSİLERDEN YENİ AÇIKLAMA

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in Uluslararası Sana Havalimanı’nı bombalaması sonucu 3 bin Yemenlinin Ürdün’de mahsur kaldığını duyuruyor. Husilere ait “26 September Net” internet sitesinde yayınlanan habere göre, Husilerin denetimindeki Sana Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, havalimanının doğrudan bir saldırıya maruz kaldığını ve altyapının 15’ten fazla füzeyle hedef alındığını aktarıyor. Şayif, havalimanının gelen-giden yolcu bölümleri ve bekleme salonlarının da bombalandığını belirtiyor ve bagaj taşıma bantları, x-ray cihazları, kontuarlar ve bilgisayarlar dahil tüm donanım ve ekipmanların imha edildiğini vurguluyor.

YOLCULARLA İLGİLİ DURUM

Şayif, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı neticesinde 3 bin Yemenlinin Ürdün’de mahsur kaldığını ifade ediyor. Bu grup arasında hastalar, öğrenciler ve gurbetçilerin bulunduğunu belirtiyor. Teknik ekiplerin havalimanının bakımına başladığını, uçuşların bir hafta içinde yeniden başlamasının öngörüldüğünü aktarıyor. Havalimanı salonlarının yenilenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olursa, yolcuların karşılanması adına alternatif düzenlemeler yapılacağını belirtiyor.

ATEŞKES AÇIKLAMASI

Yemen Havayolları, 6 Mayıs’ta Sana Uluslararası Havalimanı’na gerçekleşen İsrail saldırısının ardından, ikinci bir duyuruya kadar havalimanından tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu. Saldırının hemen ardından Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaid, ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda bir ateşkes sağlandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek, “Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız” ifadelerini kullanıyor.

İSRAİL’DE ŞOK ETKİSİ

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan İsrailli yetkililer, Trump’ın Husileri bombalamayı durduracaklarına dair açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde “şok etkisi” yarattığını bildiriyor.