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Yemen’de 4,8 Milyon Yerinden Edilen Kişi Var

YEMEN’DE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen’de yerlerinden edilmiş yaklaşık 4,8 milyon insan bulunduğunu belirtiyor. Bu kişilerin çoğu, kötüleşen barınma koşulları ve artan tahliye riski nedeniyle sürekli yer değiştiriyor. BM ajansı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, birçok ailenin “güvenli barınmaya ulaşamadığı” uyarısı yaparak, giderek daha savunmasız hale gelen yerinden edilmiş insanlara acil insani yardım sağlanması gerektiğini vurguladı.

SAVAŞIN ETKİLERİ VE ACİL YARDIM İHTİYACI

Bu yardım çağrısı, Eylül 2014’ten beri başkent Sana dahil Kuzey Yemen’in büyük bir bölümü üzerinde kontrolü elinde bulunduran Husiler ile hükümet güçleri arasında süregelen çatışmaların son 2,5 yıldır bir nebze sakinleşmesine rağmen yapılıyor. İnsani yardım kuruluşları, finansman eksikliklerinin faaliyetlerini nasıl etkilediğine dair endişelerini dile getiriyor. Gıda güvensizliği, temiz suya erişim de zorlaşırken sık sık meydana gelen salgınlar, durumu daha da kötüleştiriyor.

ULUSLARARASI DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Ajans, uzun süredir yerinden edilmiş milyonlarca Yemenlinin acil barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için uluslararası desteğin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu, Yemen’deki insani krizin hafifletilmesi ve zor durumda olan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından önemli bir konu.

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