Yemen’de Binlerce Kişi Gösteri Düzenledi

YEMEN’DE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Yemen’de binlerce insan, yapılan anlaşmaya dayanarak ABD’nin “yenilgiye uğratıldığını” savunarak, kutlamak ve Gazze’de devam eden İsrail soykırımına destek vermek için çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenledi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’nin çağrısıyla binlerce Yemenli, başkent Sana’daki Sebin Meydanı da dahil olmak üzere İbb, Rime, El-Cevf, Taiz ve Zemar gibi yerlerde sokağa çıktı. “Gazze’ye destek için Allah’ın izniyle Amerika’yı yendik, İsrail’i de yeneceğiz” sloganıyla gerçekleştirilen gösterilerde Yemenliler, Yemen ve Filistin bayraklarını gururla taşıdı ve Gazze’ye destek mesajları içeren pankartlar açtı.

SLOGANLARLA DESTEK MESAJLARI VERİLDİ

Göstericiler, “ABD, saman çöpüydü çıt dedi kırıldı”, “Kaçtı, kaçtı”, “İsrail ve müttefiklerine meydan okuyoruz”, “ABD dönerse biz de döneriz”, “Mescid-i Aksa ümmetin pusulası, Siyonistler ise düşmanıdır”, “Gazze’de Allah’ın adamları var” ve “Gazze’yi bırakmayacağız” gibi sloganlar attı. Gösterilere ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise “ABD’nin başarısız olduğu, hedeflerini gerçekleştiremediği ve İsrail’den yüz çevirdiği” iddia edilerek, Gazze’ye ve Filistin direnişine destek verme konusunda kararlılık vurgulandı. Husilere, İsrail’e karşı saldırılarını artırma çağrısında bulunulan açıklamada, “teslim olmanın bedelinin düşmanla karşı karşıya gelmekten daha büyük ve tehlikeli olduğu” dile getirildi.

ATEŞKES AÇIKLAMALARI

ABD ile Husiler arasındaki ateşkes, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi tarafından 6 Mayıs’ta Kızıldeniz ile Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda sağlandığı duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen’deki Husilerin artık savaşa devam etmek istemediğini ilettiklerini belirterek, “Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar.” şeklinde ifade etti. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan yetkililer, Trump’ın Husileri bombalamayı durduracakları yönündeki açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde “şok etkisi” yarattığını bildirdi.