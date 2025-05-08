Yemen’de Husi Hedefler Vuruldu

İSRAİL’DEN YEMEN’E HAVA OPERASYONU

İsrail Savunma Kuvvetleri, 6 Mayıs Salı günü düzenlediği hava operasyonlarıyla Yemen’de önemli hedefleri vurarak, 50 mühimmat deposunu imha ettiğini ve birçok Husi hedefine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyon kapsamında Sana Uluslararası Havalimanı’nın da devre dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

OPERASYONUN DETAYLARI

IDF, Yemen’deki operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden açıkladı. Açıklamada, “Önceki gün (salı), İsrail Hava Kuvvetlerine ait onlarca savaş uçağı Yemen semalarında uçuş gerçekleştirdi ve 50 mühimmat ile Husi terör rejimine ait onlarca hedefi vurdu” denildi. Saldırının ardından Sana’daki ana havalimanının kapatıldığı ve terör altyapılarının yok edildiği belirtiliyor.

GÖRSELLERLE DESTEKLENEN AÇIKLAMA

Ayrıca, açıklamanın yanına eklenen görsellerde, Husilere ait “El-Amran” beton fabrikasındaki altyapıların vurulduğu ve Husilerin kullandığı çeşitli elektrik santrallerinin bombalandığı bilgisi yer aldı. Bu operasyon, bölgedeki güvenlik durumu üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyeli taşıyor.