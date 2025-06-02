Yemen’de Husi Yetkililerden BM Çağrısı

YEMEN’DE BM ÇALIŞANLARININ SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’de Husiler tarafından alıkonulan BM, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyonlardan personelin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Guterres, Yemen’de tutulan BM çalışanları ve diğer personel hakkında yazılı bir açıklama yaptı. “Bu haziran, Yemen’deki Husi yetkililer tarafından BM, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diplomatik misyonlardan onlarca personelin keyfi olarak tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçti.” şeklinde ifadeler kullandı. Guterres, tüm çalışanların derhal ve koşulsuz serbest bırakılmaları çağrısını tekrarladı.

DAYANIŞMA VE HEMŞERİLİK VURGUSU

Guterres, Yemen’deki tutuklu BM çalışanları ve aileleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtti. BM ve insani yardım ortaklarının, hizmet ettikleri insanların yararı için görevlerini yerine getirirken hedef olmalarının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı’na dikkat çeken Guterres, “Bu vesileyle şefkat göstermenin ve sevdikleri olmadan bir bayram daha kutlamak zorunda kalan ailelerin çilesine son vermenin zamanıdır.” açıklamasında bulundu. Guterres, Yemen’de gözaltına alınan BM çalışanlarının akıbetinin unutulmadığını ve onların güvenli ve acil bir şekilde serbest bırakılması için BM’nin tüm imkanlarıyla çaba göstereceğini kaydetti.

HUSİLER TARAFINDAN ALIKONULAN PERSONEL

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Husiler tarafından en az 23 BM çalışanının hala alıkonulduğunu aktardı. Yemen’de Husi yönetiminin kontrolündeki bölgelerde Haziran 2024 itibariyle en az 11 BM çalışanının gözaltına alındığı, ardından farklı zamanlarda ve mekanlarda uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyonların temsilcilerine yönelik benzeri tutuklamaların devam ettiği bilgisi verildi.