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Yemen’de Husiler, Gelişmeleri Takip Ediyoruz

HUSİLERİN BÖLGESEL GELİŞMELERE YANITI

Yemen’de İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptıkları açıklamalarla bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ülkeyi savunmak amacıyla gerekli “meşru” adımları atacaklarını ifade etti. Seri, İsrail’in bölgede tam kontrol sağlamaya çalıştığını, ABD’nin desteğiyle “Siyonist planını” uygulamaya koymak istediğini ve İran’daki rejimi düşürmek için bu planın önündeki en büyük engel olarak gördüğünü belirtti.

ABD’YE KARŞI CEVAP VERİYORLAR

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, “ABD’nin, İran’a yönelik herhangi bir saldırısının, İsrail’in bölgede kontrol sağlaması amacıyla gerçekleştirildiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu” söylüyor. Bu tür bir saldırının İslam ümmetinin bağımsızlığını ve onurunu tehdit ettiğini, vatanlarının işgalini ve kaynaklarının yağmalanmasını beraberinde getirdiğini dile getiriyor. Seri, olası bir saldırı durumunda Kızıldeniz’deki ABD savaş gemilerini hedef alacaklarını vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARININ SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerinde nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ile birlikte 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında toplam 430 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 500’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, İran ordusunun İsrail’e karşı gerçekleştirdiği misillemede 25 kişinin öldüğü ve 2 bin 517 yaralı olduğu aktarıldı.

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