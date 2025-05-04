Yemen’de Husiler, İsrail’e Abluka Başlattı

HUSİLERDEN HAVA ABULASI AÇIKLAMASI

Yemen’de İran destekli Husiler, İsrail’e yönelik kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurdu ve uluslararası hava yollarını İsrail’e yapılacak uçuşları iptal etmeye çağırdı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, başta Ben Gurion Havalimanı olmak üzere İsrail’deki havalimanlarına düzenlenecek saldırılara devam edeceklerini vurguladı. Seri, uluslararası şirketlerin bu kararı dikkate almasını ve İsrail’deki havalimanlarına olan uçuşlarını iptal etmesini istedi. Bu kararın, İsrail’in Gazze’deki saldırıları genişletme planları doğrultusunda alındığını belirtti.

İSRAİL’E YAPILAN SALDIRILAR

Seri, İsrail’in, Arap ülkelerine karşı yaptığı ihlalleri kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. Yemen’deki Husiler, daha önce Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurmuştu. Bu saldırının ardından limanda uçak iniş ve kalkışlarının askıya alındığı, füzenin düştüğü alanda 15 metre çapında bir çukur oluştuğu bildirildi. Ayrıca, İsrail’in acil yardım servisi, saldırı sırasında 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını açıkladı.

HAVA YOLU SEFERLERİ ETKİLENİYOR

Yeni Delhi’den İsrail’e gitmek üzere yola çıkan AI139 sefer sayılı Air India uçağı, Ürdün semalarındayken Hindistan’a geri dönmek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra, İsrail devlet televizyonu KAN 29 Nisan’da, ordunun Gazze Şeridi’nde kara harekatını genişletme hazırlıklarında olduğunu bildirmişti. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin artmasına ve uluslararası hava yolu seferlerinin etkilenmesine yol açıyor.