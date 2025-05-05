Yemen’de Husiler, Saldırıları Açıkladı

HUSİLERDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Yemen’de İran destekli Husiler, batıda bulunan Hudeyde kentinde yer alan bir çimento fabrikasına gerçekleştirilen hava saldırılarında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 42 kişinin yaralandığını açıkladı. Husilere bağlı “El-Mesira” televizyonunda yayımlanan haberde, ABD ve İsrail savaş uçaklarının Hudeyde’deki Bacil çimento fabrikasına yönelik saldırılarda 2 kişinin öldüğü ve 42 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Ayrıca yaralı ya da ölü sayısının artabileceği ifade edildi, ancak yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi vermedi. Husilerin Sağlık Bakanlığı daha önce, bu hava saldırılarında 21 sivilin yaralandığını bildirmişti. Hudeyde kentine yapılan saldırılara karşılık olarak, Husiler İsrail’e “nitelikli saldırılar” düzenleme tehdidinde bulundu.

ACİL DURUM PLANI DEVREDE

Husiler, ABD’nin Hudeyde’deki Ras İsa Limanı’na yönelik petrol tesislerine yaptığı saldırıların ardından akaryakıt istasyonları için acil durum planını faaliyete geçirdiklerini açıkladı. Husilere ait Yemen Petrol Şirketi, başkent Sana dahil pek çok şehirde yaşanan akaryakıt krizinin ardından mevcut yatakların etkin yönetilmesi için acil durum planının uygulamaya alındığını belirtti. Açıklamada plana ilişkin detaylar paylaşılmadı, fakat bu planın ABD’nin kritik tesislerine düzenlediği saldırılar sonucunda hayata geçirildiği vurgulandı.

Ras İsa Limanı’ndaki tesislere 17 Nisan’da yapılan şiddetli saldırılarda 74 kişinin yaşamını yitirdiği ve 171 kişinin yaralandığı ifade edildi. Husiler, ABD’nin Ras İsa Limanı’na yönelik saldırıları sebebiyle Kızıldeniz’de büyük çaplı petrol sızıntısının meydana geldiğini bildirdiler. Hudeyde’de 1980’li yılların ortasında faaliyete geçen Ras İsa Limanı, Yemen’in ham petrol ihracatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğine sahip.