Yemen’de On Binlerce Kişi, Güvenlik Yok

YEMEN’DE GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

Yemen’de on binlerce kişi, Tel Aviv’in Gazze Şeridi’ndeki soykırımına ve İsraillilerin işgal altındaki Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarına karşı protesto gösterileri düzenliyor. Husilerin kontrolündeki El-Mesire televizyonunun aktardığına göre, Filistin halkı ve Mescid-i Aksa’ya destek vermek amacıyla Hudeyde, Hacce, Saada, Amran, Taiz ve İbb gibi çeşitli illerde kitlesel eylemler gerçekleştirildi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’nin çağrısı ile başkent Sana’da toplanan kalabalık, “Gazze ve Mescid-i Aksa saldırı altındayken İsrail’in güvenliği yok” sloganını haykırdı. Göstericiler, Yemen ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı soykırımı kınayan pankartlar taşıdı. “Gazze ile beraberiz ve gelecek olan daha büyük olacak”, “Suçlular pişman olacak”, “Ey millet, burası senin Mescid-i Aksa’n… kıskançlık nerede?” gibi destek sloganları attılar.

İSRAİL ORDUSU YENİDEN SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve Necef ile Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf’ın da bulunduğu bir grup siyasetçi, 26 Mayıs’ta işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına geri döndü. Saldırılar yeniden başlatıldıktan sonra, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 58 Filistinli hayatını kaybetti; 11 bin 729 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 54 bin 321’e, yaralı sayısı ise 123 bin 770’e ulaştı.

İSRAİL’İN GAZZE PLANI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletmek amacıyla yeni bir saldırı planı uygulamaya koymaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edileceğini duyurdu. Plana göre, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal edecek ve Filistinliler burada güneydeki “toplama kamplarına” sürülecek. Bu kamplarda Filistinlilere, “hayatta kalmalarını sağlayacak kadar” insani yardım sağlanacağı belirtildi. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde kalan her şeyi yok edeceğini ve Filistinlileri önce güne, ardından başka ülkelere göndermeyi planladıklarını açıkladı.