Yemen’de Operasyon Planlanıyor, Husiler Hazırlanıyor

YEMEN’DE HÜKÜMET HUSİLERE KARŞI OPERASYON PLANLIYOR

Yemen hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Husilere karşı geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmeyi planlıyor. ABD’nin bu duruma destek verip vermeyeceği belirsizken, Husilerin de yoğun çatışmalara hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Yemen’deki uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetin, on yıldır kontrol altında tuttuğu kuzey bölgelerine yönelik bu adımın, ülkede yıllardır görülmemiş şiddetli çatışmalara yol açabileceği kaydediliyor.

PLANDAN HABERDAR YETKİLİLER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yemen hükümetinin üst düzey bir yetkilisi, Alman haber ajansına verdiği demeçte, “Tüm seçenekler masada” diyerek başkent Sanaa ve Hudeyde gibi stratejik bölgeleri geri almak için bir kara harekatının planlandığını duyurdu. Yetkili, harekatın ne zaman başlayacağına dair bir belirginlik olmadığını ancak karar alındığı an harekete geçebileceklerini vurguladı.

HUSİLERİN HAZIRLIKLARI VE OLAĞANÜSTÜ DURUM

Husilerin de olası operasyonlara karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ve cephelerini güçlendirdikleri bildiriliyor. Birleşmiş Milletler uzmanları, Husilerin şu an 350 bin savaşçısının bulunduğunu ve binlerce çocuğun zorla silah altına alındığını aktarıyor. Olası bir operasyonda ABD veya Körfez ülkelerinin kara birlikleri gönderme ihtimali yok denecek kadar az. Uzmanlar, Hudeyde çevresinde 2018 sonundakinden daha şiddetli çatışmalara yol açabilecek bir durumun yaşanabileceğini belirtiyor.

AMERİKAN ASKERİ STRATEJİSİ VE YENİ DURUM

Wall Street Journal’a göre, ABD özel güvenlik şirketleri Yemen’deki gruplara Sanaa hükümetine saldırı konusunda danışmanlık hizmeti sağlıyor. ABD ordusu, Hudeyde’nin kuzeyindeki önemli Ras İsa limanını hedef alarak Husilere bir uyarı gönderdi. Husi medyasına göre, ABD saldırılarının etkisiyle milislerin saflarında birçok kayıp yaşandı.

TRUMP’IN ORTADOĞU POLİTİKASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın olası bir saldırıyı destekleyip desteklemeyeceği belirsizliğini koruyor. Beyaz Saray, saldırıların başlamasından bu yana Husilere karşı önemli başarılar elde edildiğini savunuyor. Ancak askeri uzmanlar, hava saldırılarının karada kalıcı başarı getirmek için yeterli olmayacağını vurguluyor.

HUSİ SALDIRILARININ ETKİLERİ

Husi milislerinin, Ekim 2023’te Gazze Savaşı’nın başlamasının ardından, ticaret gemileri için bir tehdit oluşturduğu da belirtiliyor. Bölgede denizcilik taşımacılığında güvenlik sağlamak amacıyla Avrupa Birliği’nin “Aspides” isimli bir misyonu bulunuyor. Husiler, Gazze çatışmasında ateşkes sağlanana kadar saldırıların süreceğini açıklıyor.

İÇ SAVAŞIN SONUCU VE HÜKÜMETİN DURUMU

Yemen’deki iç savaş, ülkeyi en kötü insani felaketlerden biri haline getirdi ve 34 milyonluk nüfusun yaklaşık 20 milyonu yardıma muhtaç durumda. Suudi Arabistan ve BAE, Yemen hükümetinin koruyucu gücü olarak Husileri püskürtmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. 2022’de bir ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen küçük çaplı çatışmalar devam ediyor.