Yemen’de Saldırıda 21 Kişi Yaralı

İSRAİL’İN YEMEN’E HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun Yemen’e gerçekleştirdiği hava saldırısında 21 kişi yaralandı. Saldırının ardından gelen bilgilere göre, İran destekli Husi güçlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında, Husi hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, “ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını” duyurdu.

SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bakanlık, bu saldırının “uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali” olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumu, ABD ile İsrail’in Yemen ve Gazze’de gerçekleştirdiği suçları durdurmak amacıyla “acilen harekete geçmeye” çağırdı. Husilerin, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’na yönelik düzenlediği füze saldırısına karşılık olarak, İsrail ordusu Yemen’deki Hudeyde Limanı ile çimento fabrikasına hava saldırısı düzenledi.