Yemen’de Saldırılar: 31 Ölü, 101 Yaralı

HUSİLERDEN CİDDİ KAYIPLAR AÇIKLAMASI

Yemen’de İran destekli Husiler, ABD ve Birleşik Krallık’ın başkent Sana ile kuzeydeki Sada kentine yönelik hava saldırılarında önemli kayıplar yaşandığını duyurdu. Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi’nin yaptığı açıklamaya göre, bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişi yaşamını yitiriyor, 101 kişi ise yaralanıyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

SALDIRILAR SAVAŞ SUÇU

Asbahi, yazılı bir açıklama yaparak saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelere karşı olduğunu vurguladı. Sözcü “Bu, tam teşekküllü bir savaş suçu” ifadesini kullanarak sivillerin hedef alınmasını kınadı. Önceki gece yaptığı açıklamada, 24 kişinin öldüğünü ve 23 kişinin yaralandığını bildirirken, bu saldırıları yine uluslararası yasalara aykırı bir ihlal olarak nitelendirmişti.

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini ifade ettiler. Aksi takdirde, İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirttiler. Bu ültimatom, bölgedeki gerilimi artıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

TRUMP’TAN SAVAŞ TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” talimatı verdiğini açıkladı. Saldırıların, Husilerin İsrail’e yönelik tehditleri ve bölgedeki deniz güvenliğine yönelik eylemleri sonrasında gerçekleşmesi bekleniyor.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Sana ve Sada’daki hava saldırıları, Yemen’de uzun süre devam eden çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Husiler, İran’ın desteğiyle ülkede yönetimi ellerinde bulundururken, ABD ve İngiltere’nin bu tür operasyonları bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, uluslararası toplumdan henüz resmi bir tepki gelmiş değil.