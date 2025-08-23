Yemen’de Sel Felaketi 7 Ölü Verdi

YEMEN’DE SEL FELAKETİ CAN ALIYOR

Yemen’in Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde etkili olan sel felaketinde ölenlerin sayısının 5’i çocuk olmak üzere 7’ye ulaştığı bildiriliyor. Ülkede sel felaketinin şoku hissediliyor. Sağanak yağmurun yol açtığı sel olayında, Lahic’in Tuben ilçesinde yetkililerden alınan bilgilere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, ayrıca araçları sel sularına kapılan 5 kişi kurtarılıyor. Sel dolayısıyla bazı evlerin de yıkıldığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ACILAR

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Şebve ve Hadramevt’te sel sularına kapılan 2’si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği vurgulanıyor. Hacca ilinde ise sel suları nedeniyle bir evin yıkıldığı ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi, ülke genelinde ilerleyen saatlerde sağanak yağışların devam edeceği konusunda uyardı. Bu gelişmeler, Yemen’deki sel felaketinin durumu ve etkileri hakkında endişeleri artırıyor.