Yemen’deki Husiler, Füze Saldırısını Duyurdu

HUSİLERİ HAVA SALDIRISI AÇIKLIYOR

Yemen’deki Husiler, salı gecesi İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’na iki füze saldırısı düzenlediklerini duyuruyor. Husi Askeri Sözcüsü, gruba ait El-Mesira televizyonunda yaptığı açıklamada, “Füzelerden biri doğrudan Ben Gurion Havalimanı’na isabet etti ve savunma sistemleri bunu engelleyemedi” şeklinde ifadeler kullandı. Bu saldırı, bölgedeki gerginliği artıran bir olay olarak dikkat çekiyor.

İSRAİL’DEN SAVUNMA AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise hava savunma sistemlerinin Yemen’den fırlatılan bir balistik füzeyi başarıyla durdurduğunu belirtiyor. Açıklamada, Husiler’in ikinci bir füze saldırısına dair herhangi bir bilgi verilmediği ifade ediliyor. Ayrıca, olayda bir can kaybı yaşanmadığı da kaydedildi. Bu durum, mevcut güvenlik endişelerini daha da artıran bir gelişme olarak öne çıkıyor.