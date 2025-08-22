Haberler

Yemen’deki Husiler, İsrail’e Füzeler Attı

HUSİLERİN SALDIRISI

Yemen’de İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik bir füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası şehirde sirenler çalmaya başladı. İsrail, Gazze’ye kara harekatını hızlandırmaya hazırlanan bir süreçte büyük bir şok yaşıyor. Tüm dünya bu harekete karşı çıkmasına rağmen, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri faaliyetleri sürüyor.

SALDIRI DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Husiler, İsrail’e yüzlerce füze attağı gerçekleştirdi. Bu durum, Tel Aviv’de sirenlerin çalmasına neden oldu. Ayrıca, İsrail’in en önemli havalimanlarından biri olan Ben Gurion Havalimanı’nda, saldırı nedeniyle uçuşların durdurulduğu bildirildi. Bu saldırılar, Ortadoğu’daki mevcut krizin derinleşmesine yol açabiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Hava Sahası Kapatıldı, Füze Atıldı

Tel Aviv'de Ben Gurion Havalimanı, Yemen'den fırlatılan bir füzenin tespit edilmesi üzerine kapatıldı. İsrail ordusu, füzeyi havada etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Haberler

İnegöl’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

