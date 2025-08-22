Yemen’deki Husiler, İsrail’e Füzeler Attı

HUSİLERİN SALDIRISI

Yemen’de İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik bir füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası şehirde sirenler çalmaya başladı. İsrail, Gazze’ye kara harekatını hızlandırmaya hazırlanan bir süreçte büyük bir şok yaşıyor. Tüm dünya bu harekete karşı çıkmasına rağmen, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri faaliyetleri sürüyor.

SALDIRI DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Husiler, İsrail’e yüzlerce füze attağı gerçekleştirdi. Bu durum, Tel Aviv’de sirenlerin çalmasına neden oldu. Ayrıca, İsrail’in en önemli havalimanlarından biri olan Ben Gurion Havalimanı’nda, saldırı nedeniyle uçuşların durdurulduğu bildirildi. Bu saldırılar, Ortadoğu’daki mevcut krizin derinleşmesine yol açabiliyor.