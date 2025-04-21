Yemen’deki Husilerden Hava Saldırıları Açıklaması

HUDAYDE VE MARİB İLLERİNE YAPILAN HAVA SALDIRILARI

Yemen’deki İran destekli Husi milisleri, ABD’nin ülkenin batısındaki Hudeyde ile orta kesimindeki Marib illerine yönelik 27 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Husilere ait El-Mesira televizyonundan edinilen bilgilere göre, ABD uçakları sabah saatlerinden itibaren Hudeyde’ye bağlı Et-Tuheyta ilçesine toplam 25 saldırı düzenledi. Ayrıca, Marib iline bağlı Meczer ilçesine de iki hava saldırısında bulunulduğu kaydedildi. Saldırılar sonrası can kaybı hakkında bilgi verilmediği belirtildi. Bununla birlikte, ABD’den bu saldırılara yönelik şu an için herhangi bir açıklama gelmedi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA VE UYARI

Husiler, pazar günü yaptıkları açıklamada, ABD’nin Yemen’de kara harekâtı hazırlıkları içinde olduğunu öne sürdü. Bu tür bir hareketin “durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığı” uyarısı yapıldı. Ayrıca Husiler, ABD savaş uçaklarının pazar akşamı Yemen’in başkenti Sana’da düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

HUSİLERDEN İSRAİL’E KARŞI OPERASYON TEHDİDİ

Yemen’e yönelik hava saldırıları devam ederken, Husiler 7 Mart’ta yaptıkları bir açıklamada İsrail’in Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını ifade etti. Aksi halde, İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurdular. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart’ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiklerini bildirdi.

ABD’nin Saldırıları Hedef Alınacak

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtti. Husi, saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını ifade etti.