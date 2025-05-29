Yemen’deki Husilerin Füze Saldırısı Alarm Verdi

HUSİLERİN SALDIRISIYLA TEL AVİV’DE SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv’de siren sesleri duyuluyor. Bu durum, başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda hava trafiğinin geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Yetkililer, füzelerin yalnızca başkent Tel Aviv’i değil, aynı zamanda Batı Şeria’daki bazı yerleşim birimlerini ve Kudüs’e yakın kasabaları da etkilediğini aktarıyor.

İSRAİL ORDU AÇIKLAMA YAPTI

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Husiler tarafından İsrail’e fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildiriliyor. Saldırı sırasında can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtiliyor. Husiler, İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi bozup Gazze’ye yönelik saldırılarına yeniden başlamasından bu yana İsrail’e toplamda 42 balistik füze ve en az 10 insansız hava aracı fırlatmış durumda.