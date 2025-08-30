Yemen’deki Saldırılarda Husi Liderleri Öldü

SALDIRILARIN SONUCU OLARAK HUSİLERİN YETKİLİLERİ ÖLDÜ

İsrail’in geçtiğimiz perşembe günü Yemen’e düzenlediği saldırılarda, Husiler’in Başbakanı Ahmed Galib el-Rehavi ve birçok bakan hayatını kaybetti. Husilere ait yönetim tarafından yapılan açıklamada, 28 Ağustos’ta yapılan saldırıda Ahmet Galib el-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların öldüğü bildirildi. “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib el-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur.” denildi. Saldırının, hükümetin yıllık çalışma değerlendirmeleri için yapılan rutin toplantı sırasında gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda bazı kişilerin orta ve ağır yaralı olarak kurtulduğu ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Husiler, Gazze’nin halkına destek vermeye ve onların yanlarında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ayrıca, tüm tehditlere karşı koymak amacıyla silahlı kuvvetlerin gücünü artırma ve geliştirme çabalarının süreceğini vurguladılar. Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari, İsrail’in Yemen’e yönelik saldırılarının “cezasız kalmayacağını” belirtti. Gamari, “Siyonist düşmanın (İsrail) Sana’daki sivil mahalleleri hedef alması cezasız kalmayacak.” ifadelerini kullandı. Yemen’in, “saldırıların veya fedakarlıkların boyutu ne olursa olsun Gazze’ye verdiği destekten geri adım atmayacağını” söyledi.

Gamari, İsrail’in Gazze’deki şiddetinin “güç göstergesi değil, başarısızlığın” bir yansıması olduğunu vurguladı. Gazze’deki Filistinlilerin direnişini “tarihi” olarak nitelendirerek, Filistinli grupların savaşçılarını da “Gazze’ye yönelik saldırılarında düşmana (İsrail) ağır kayıplar vermeye hazırlanan kahramanlar” olarak tanımladı.

İSRAİL’DEN DUYURULAR VAR

İsrail ordu radyosuna göre, gerçekleştirilen saldırıda Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari ve Husilere bağlı Yemen Hükümeti Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi’ye suikast girişiminde bulunulduğu açıklandı. “Husi genelkurmay başkanı ve savunma bakanını, Husi hükümetinin üst düzey liderleriyle birlikte ortadan kaldırmaya çalıştık ve hala saldırının sonuçlarını bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Saldırının, üst düzey Husi liderlerinin bir toplantısına dair doğru istihbarat bilgileri sayesinde gerçekleştirildiği ve kısa süre içinde onay alındığı belirtildi.