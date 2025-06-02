Yemen’den Füze Nedeniyle Uçuşlar Durduruldu

İSRAİL’DE HAVALİMANI KAPANDI

Yemen’den fırlatılan balistik füze sebebiyle İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki havalimanının kısa bir süre için uçuşlara kapandığı duyuruldu. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Yemen’den gelen bir füze dolayısıyla ülkedeki birçok kentte alarmların aktif hale geldiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu füzenin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

HAVELİMANINDA GEÇİCİ UÇUŞ DURDURULDU

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Yemen’den atılan füze sonrası sirenlerin çaldığını ve Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Yemen’deki Husiler, 4 Mayıs’ta Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeyle hedef almıştı. Bu olayın ardından çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail’e gerçekleştirilen uçuşlarını askıya aldı.

İSRAİL’İN CEVAP HAMLELERİ

İsrail, 5 Mayıs’ta Yemen’in batısında bulunan Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs’ta ise Sana Uluslararası Havalimanı’na hava saldırıları gerçekleştirmişti. Yemen’deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlatan İsrail’i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.