Yemen’den İHA ile Saldırı Düzenlendi

YEMEN’DEKİ HUSİLERİN SALDIRISI

Yemen’deki Husilerin gerçekleştirdiği saldırıda, İsrail’in güneyinde bulunan Eylat kentindeki Ramon Havalimanı hedef alındı. Saldırıda, patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA) kullanıldı ve sonuç olarak 2 kişi yaralandı. İsrail’in acil durum servislerinden Magen David Adom (MDA), havalimanının yolcu terminaline yapılan bu saldırının ardından yaralananlar olduğunu doğruladı.

YARALILAR VE AÇIKLAMALAR

MDA tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda yaralananlardan birinin şarapnel ya da patlama sebebiyle yaralandığı belirtildi. Diğer yaralının ise şiddetli anksiyete nedeniyle tıbbi müdahale aldığı ifade edildi. Olayla ilgili bölgeden gelen görüntülerde terminalin etrafında duman bulutları yükseldiği gözlemlendi.

HAVALİMANI KAPATILDI VE İHA’LER DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail Havalimanları İdaresi, Ramon Havalimanı hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Ayrıca, İsrail ordusu Yemen’den fırlatılan 3 İHA’nın düşürüldüğünü bildirdi. Olay sonrası İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

TŞOF Başkanı, güvenli taşıma vurgusu yaptı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni eğitim yılı öncesinde velilere ve servisçilerle güvenli taşımacılığın önemini hatırlattı. Korsan taşımacılığa karşı tedbir alınmasını istedi.
Diyanet, Sürekli Kur’an’ı Öğreneceklerini Dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Oğuzeli'ndeki Kur'an kursu açılışında, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin değerini vurguladı, hafız eğitimine ve bu kursların topluma katkısına işaret etti.

