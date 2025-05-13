Yemen’den İsrail’e Balistik Füze Saldırısı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YEMEN SALDIRISI SIRASINDAKİ KONUŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu çerçevesinde Riyad’da yaptığı konuşma esnasında, Yemen’den İsrail’e yönelik bir balistik füze saldırısı gerçekleşti. İsrail ordusu tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, hava savunma sistemleri Yemen’den atılan balistik füzeyi başarıyla engelledi.

İSRAİL’DE SALDIRI UYARILARI

Saldırı sürecinde Tel Aviv’den Batı Şeria’ya kadar geniş bir alanda saldırı alarmı sirenleri çaldı. İsrail medyasındaki haberlere göre, Israel’in Arrow-3 balistik füze savunma sistemleri, Yemen’den fırlatılan füzeleri imha etti. Yemen’deki Husiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik 19 aydır süren saldırılarına karşılık olarak bu saldırıları gerçekleştirdi. Ancak, saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP’IN KONUŞMASI VE SALDIRI ZAMANI

Dikkat çeken bir nokta, Yemen’den gelen balistik füze saldırısının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu turu kapsamında Riyad’da konuşmasını sürdürdüğü esnada gerçekleşmiş olması. Bu olay, Orta Doğu’daki gerginliklerin ve çatışmaların devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.