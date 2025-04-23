Haberler

Yemen’den İSRAİL’e Füze Fırlatıldı

İSRAİL’E YENİ FUZE SALDIRISI

İsrail ordusu, Yemen’den İsrail’in kuzeyine doğru fırlatılan bir balistik füze sebebiyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını bildirdi. Gazze’deki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e Yemen’den yeni bir misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Yemen’den fırlatılan balistik füze İsrail’in kuzeyine yöneldi. Hayfa, Kiryat Ata ve Batı Celile gibi çeşitli bölgelerde sirenler duyulurken, ilk değerlendirmelere göre hava savunma sisteminin bu füzeyi etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Detaylı inceleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

PANİK ANLARI YAŞANDI

Saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmediği ifade edilirken, bazı sivillerin sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında hafif yaralandığı bildirildi. Henüz resmi olarak hiçbir grup bu saldırıyı üstlenmedi, ancak Yemen’deki İran destekli Husilerin bu eylemi gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

(ANKARA) – 23 Nisan, umudun ve iradenin sembolüdür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayımladığı mesajında çocukların geleceğe dair umutlarını ve Türkiye'nin güçlü hedeflerini ön plana çıkardı.
Haberler

Rektör Aydın, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü, 23 Nisan'da 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e makamını devretti. Rektör, çocukların hayal gücünün eğitimde önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.