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Yemen’den İsrail’e Füze Saldırısı Gerçekleşti

YEMEN’DEN İSRAİL’E YAPILAN FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin başarılı bir şekilde hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu. Saldırının sorumluluğunu Yemen’deki İran destekli Husiler üstlendi ve bu saldırının İsrail’in Filistin’deki eylemlerine karşı bir misilleme olduğunu belirtti.

SALDIRI SIRASINDA SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri, saat 21.00 civarında Yemen’den fırlatılan füze sebebiyle Kudüs, Batı Şeria ve Güney İsrail gibi birçok bölgede sirenlerin çalmaya başladığını açıkladı. Milyonlarca insana sığınaklara gitmeleri yönünde çağrılar yapıldı. Ancak, füzenin hava savunma sistemi tarafından başarılı bir şekilde engellendiği kaydedildi.

TEK HEDİF BEN GURİON HAVALİMANI

Husilerin yaptığı açıklamada, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldıkları iddia edildi. İsrail medyası, saldırı neticesinde herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar olmadığını bildirdi. Bu saldırı, son bir hafta içerisinde Yemen’den İsrail’e gerçekleştirilen dördüncü saldırı olarak kaydedildi.

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