Yemen, Gazze ile Dayanışma Gösterisi Düzenledi

YEMEN’İN GAZZE İLE DAYANIŞMA GÖSTERİLERİ

Yemen’de, 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail tarafından uygulanan soykırıma karşı Gazze Şeridi’yle dayanışma amacıyla 14 kentte büyük gösteriler düzenlendi. Yüzbinlerce Yemenli, başken Sana’da bulunan Es-Sebin Meydanı başta olmak üzere, El-Hudeyde ve İbb gibi şehirlerde toplam 800 meydanda toplanarak seslerini duyurdu. “Katillerin ve küstahların karşısında Gazze ve Filistin’in yanındayız” sloganıyla alanlara çıkan Yemenliler, Filistin ve Yemen bayrakları taşıdı. Ayrıca, Gazze ile dayanışmayı ifade eden pankartlar da gösterilere eşlik etti.

SLOGANLARLA İSRAİL’E KARŞI TEPKİ

Yemenli protestocular, gösteriler sırasında çeşitli sloganlarla İsrail ve ABD’ye karşı tepkilerini dile getirdi. “Tam bir deniz ablukası, suçlu varlığa (İsrail’e) atılmış bir tokattır”, “Gazze’yi yalnız bırakmayacağız” ve “İsrail’in sonu yakındır” gibi ifadelerle seslerini yükseltti. Gösterilerle ilgili yapılan açıklamada, Yemen’in Gazze konusundaki kararlı duruşunun ve Filistin halkına desteğinin her zaman süreceği ifade edildi.

ABD DESTEKLERİNİN YEMEN’İN DAYANIŞMASINI ENGELLEYEMEYECEĞİ VURGUSU

Yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin İsrail’e sağladığı desteğin Yemen’in Filistin halkına destek verme konusundaki kararlılığını etkilemeyeceği ifade edildi. Ayrıca, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin son günlerde ABD’ye art arda darbe vurarak, en son uçak gemisi Truman ve uçaklarına yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.